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Artvin'de silahlı kavga: 3 kardeş hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan silahlı kavgada arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan bir kişi, av tüfeği ile 3 kardeşin üzerine ateş açarak onları öldürdü. Olayın ardından zanlı yakalandı ve güvenlik önlemleri alındı.