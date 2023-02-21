Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de şiddetli yağış heyelanlara ve dere taşkınlarına neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Artvin'de şiddetli yağış heyelanlara ve dere taşkınlarına neden oldu

Artvin'de etkili olan şiddetli yağış 7 farklı noktada heyelan ve dere taşkınlarına neden oldu.

Artvin'de etkili olan şiddetli yağış 7 farklı noktada heyelan ve dere taşkınlarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Şavşat- Ardahan karayolu üzerinde iki farklı noktada heyelan meydana geldi. Karayolu ulaşıma kapanırken ekipler gece boyu çalışmaları sürdürdü. Arhavi-Çifte köprü yolunda ise yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü yol trafiğe kapatıldı. Borçka-Hopa yolu üzerinde bulunan Demirciler mevkiinde gece heyelan meydana geldi, karayolu ulaşıma kapandı. Hopa Yoldere köyünde taşan dere menfezi kapattı, ekipler gece boyu taşan derede çalışmalarını sürdürdü.

Yine Murgul-Borçka karayolunda heyelan meydana gelirken son olarak ise Artvin-Erzurum karayolu 13. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve dev kayalar yolu araç trafiğine kapattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda kapalı olan yollar yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan Artvin 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title