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Artvin'de otomobil şarampole devrildi

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Artvin'in Şavşat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

İlçeye bağlı Oba köyünden Şavşat istikametine seyir halindeki 41 L 2070 plakalı aracın sürücüsü Muhsin Dursun, Şartul mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Olayda sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı fark eden Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü personelleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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