Artvin'de korkutan yangın - Haberler

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Artvin'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de korkutan yangın

Artvin'in Borçka ilçesinde yanan ahır ve samanlık korku ve paniğe neden oldu.

BORÇKA, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesinde yanan ahır ve samanlık korku ve paniğe neden oldu. Yangın anı ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu mahallesinde boş ahır ve samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yükseldiği yangında itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri etrafta bulunan evlere yayılmadan yangını kontrol altına alırken, korku dolu anların yaşandığı yangında can kaybı ve yaralanma almadı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Artvin, Borçka, Ahır, 3. Sayfa, Haberler

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