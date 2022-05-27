Artvin'de kereste atölyesinde yangın - Haberler

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Artvin'de kereste atölyesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de kereste atölyesinde yangın

Artvin'de kereste atölyesinde yangın çıktı.

Artvin'de kereste atölyesinde yangın çıktı. Atölyenin bitişiğinde bulunan evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Yenimahalle mevkiinde faaliyette olmayan ve depo olarak kullanılan kereste atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kıs sürede yükseldiği atölye tamamen yanarken, yangın bitişiğinde bulunan ev ve ahırlara sıçradı. Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, park halinde bulunan bir minibüs de alevlerden nasibini aldı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artvin, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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