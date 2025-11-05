Haberler

Artvin'de Kaybolan 85 Yaşındaki Kadın Kısa Sürede Bulundu

Güncelleme:
Şavşat ilçesinde cam sakızı toplamak için ormana giden 85 yaşındaki kadın, arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde cam sakızı toplamak için ormanlık alana giden 85 yaşındaki kadın kayboldu. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu yaşlı kadın kısa sürede sağ olarak bulundu.

Olay, Şavşat ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 85 yaşındaki annesinin cam sakızı toplamak amacıyla ormanlık alana gittiğini ve kendi imkanlarıyla yaptığı aramalara rağmen bulamadığını bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbarın ardından Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve drone unsurlarından oluşan toplam 57 personel ile arama çalışması başlatıldı.

Yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucu kayıp kadın, kaybolduğu ormanlık alanda kısa süre içinde sağ ve sağlıklı olarak bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
