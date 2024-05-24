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Artvin'de kaybolan 76 yaşındaki şahsın cansız bedenine ulaşıldı

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Artvin-Şavşat karayolunun yaklaşık 30. kilometresinde nehir üzerinde ceset bulundu. Cesedin, 22 gün önce kaybolan 76 yaşındaki Sıddık Gögercin'e ait olduğu teşhis edildi.

Artvin'de 22 gün önce kaybolan 76 yaşındaki şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin- Şavşat karayolunun yaklaşık 30. kilometresinde sabah saatlerinde nehir üzerinde ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Cağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 acil sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ortaköy Köyü 2. kilometresinde baraj gölü kıyısında fark edilen cesede ulaşmak için harekete geçti. AFAD ve ÇAK ekipleri botla cesedin olduğu bölgeye ulaşarak, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan ön inceleme sonrasında cesedin 2 Mayıs'ta Şavşat'ta kaybolan ve en son Ardanuç Köprüsü bölgesinde görüldüğü bildirilen 76 yaşındaki Sıddık Gögercin'e ait olduğu oğlu tarafından teşhis edildi.

Gögercin'in cansız bedeni otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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