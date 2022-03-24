Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar, 5 besi ahırının çatısının çökmesine neden oldu.

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

ARTVİN - Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar, 5 besi ahırının çatısının çökmesine neden oldu. Çöken çatılar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyü ve Tosunlu köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çatıda biriken kar kütlelerine dayanamayan besi ahırlarının çatıları çöktü. Güleş Köyü'nde 4 besi ahırı Tosunlu Köyü'nde ise 1 ahır, olmak üzere toplam 5 ahır zarar gördü. Ahırlarda hayvanların olmaması büyük facianın önüne geçerken, yaklaşık 1 milyon liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title