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Artvin'de Kamyonet Yayaya Çarptı, 2 Yaralı

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Artvin'de bir kamyonet kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı ve daha sonra bir iş yerine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Artvin'de kontrolden çıkan bir kamyonet kaldırımdaki bir yayaya çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Ç.'nin kullandığı 08 ABN 729 plakalı kamyonet, İnönü Caddesi Milli İrade Meydanı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kamyonet, kaldırımda yürüyen Emrah E.'ye çarptıktan sonra Mehmet K.'ye ait iş yerine daldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kemal Ç. ve yaya Emrah E., Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonucu iş yerinde de maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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