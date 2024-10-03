Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları
Artvin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi. 13 kişi gözaltına alındı.
Artvin'de jandarma ekiplerince Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 bin 470 paket kaçak sigara, 245 paket elektronik sigara tütünü, 8 kilo sarmalık sigara tütünü, 83 litre kaçak içki ile sigara tiryakilerini bağımlılıktan kurtarmak için üretilmiş 470 kutu minik nikotin torbacıkları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ARTVİN