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Artvin'de Jandarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu: 39 Suçlu Yakalandı

Artvin'de Jandarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu: 39 Suçlu Yakalandı
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Artvin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, değişik suçlardan aranan toplamda 39 kişi yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin suçlulara karşı mücadelesinin süreceği belirtildi.

Artvin'de bir haftada farklı suçlardan aranan 39 kişi Jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 21 Şubat -28 Şubat arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 ve ifadeye yönelik 28 olmak üzere aranan toplam 39 kişi yakalandı.

Ayrıca açıklamada, Artvin'in huzuru ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin suçlulara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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