Artvin'de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar tıra isabet etti

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayalar tıra isabet etti. Büyük hasar alan tırın sürücüsü, heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Artvin-Ardahan karayolunun 36'ncı kilometresinde Bağlıca mevkiinde saat 22.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan sırasında, toprak ve kaya parçaları seyir halde olan Rahmi Ş. idaresindeki 61 K 15860 plakalı demir yüklü tıra isabet etti.

Tırda hasar oluşurken, olayı yara almadan atlatan sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. İrili ufaklı kayaların düştüğü karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. - ARTVİN