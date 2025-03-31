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Artvin'de Heyelan Ormanı Yerle Bir Etti

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan, ormanlık alanı tahrip ederek köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sırasında devrilen ağaçlar, köylüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Heyelan ormanı yerle bir etti, köy yolunu ulaşıma kapattı

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan, ormanlık alanı yerle bir etti. Ağaçlar devrildi, köy yolları ulaşıma kapandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde heyelan meydana geldi. Köyün 3 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda yaşanan heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapatıldı. Heyelan, ormandaki ağaçları köklerinden söktü ve bu anlar bölge halkı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, heyelanla birlikte ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrildiği dikkat çekerken, köylüler bu görüntüleri panik içinde izledi.

Cep telefonuyla görüntü alan bir köylü, "Bakın, ağaçlar kökünden sökülüyor. Bakın, ağaçların gelişine. Şuraya bakın, ağaç geliyor. Diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet ve böyle kalmaz" diyerek heyelan bölgesinden hızla uzaklaştı.

Artvin'de Heyelan Ormanı Yerle Bir Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - 3.Sayfa
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