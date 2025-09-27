Haberler

Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizör Tutuklandı

Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizör Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu göçmen ile insan kaçakçılığını organize eden 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Artvin'de polis ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığını organize eden 3 organizatör yakalandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan organizatörler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için ise İl Göç İdaresi tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM zirvesine damga vuran an! Macron'un ensesinden tutup bırakmadı

Ensesinden tutup bırakmadığı kişi bir cumhurbaşkanı
Netanyahu 'Gülmeniz gerekiyordu' dedi, salondan çıt çıkmadı

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.