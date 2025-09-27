Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizör Tutuklandı

Artvin'de polis ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığını organize eden 3 organizatör yakalandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan organizatörler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için ise İl Göç İdaresi tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ARTVİN