Artvin'de F.K., eşi Sinem K.'yı boğarak öldürdü

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2019 yılında eşini boğarak öldürdüğünü 3 yıl sonra itiraf eden F.K'nın yargılaması devam ediyor.

Artvin'de F.K., eşi Sinem K.'yı boğarak öldürüp battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü. 3 yıl sonra suçunu itiraf ederek jandarmaya teslim olan F.K. yargılanması devam ediyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2019 yılında eşini boğarak öldürdüğünü 3 yıl sonra itiraf eden F.K'nın yargılaması Artvin Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada dinlenilen tanıklar, o dönem ilçede jandarma personeli olarak görev yapan Ü.A.Ö'yü maktul Sinem K.'nın ağabeyi olarak bildiklerini söyledi.

Cinayette şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Ü.A.Ö de katıldığı üçüncü duruşmada hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Dava 28 Eylül tarihine ertelendi. - ARTVİN