Haberler

Artvin'de Ekim Ayı Trafik Denetimleri: 22 Bin Araç Kontrol Edildi

Artvin'de Ekim Ayı Trafik Denetimleri: 22 Bin Araç Kontrol Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayı boyunca 22 bin 211 araç ve sürücüyü kontrol etti. Trafik güvenliği sağlamak amacıyla 40 özel denetim gerçekleştirildi ve eksiklik tespit edilen 1.135 araç ve sürücüsüne yasal işlem uygulandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Ekim ayı boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 22 bin 211 araç ve sürücüyü kontrol etti.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla Ekim 2025 dönemi boyunca 40 özel trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda alkol, emniyet kemeri, motosiklet, hız, okul servisi, traktör, yolcu taşımacılığı, trafik işaret ihlali, yük taşıyan araç, cep telefonu kullanımı ve ışıklı-sesli uyarı işareti (çakar) denetimleri yapıldı.

Denetimlerde toplam 22 bin 211 araç ve sürücü sorgulanırken, çeşitli eksiklikleri tespit edilen 1.135 araç ve sürücüsüne yasal işlem uygulandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.