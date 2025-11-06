Artvin'de Ekim Ayı Trafik Denetimleri: 22 Bin Araç Kontrol Edildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Ekim ayı boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 22 bin 211 araç ve sürücüyü kontrol etti.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla Ekim 2025 dönemi boyunca 40 özel trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda alkol, emniyet kemeri, motosiklet, hız, okul servisi, traktör, yolcu taşımacılığı, trafik işaret ihlali, yük taşıyan araç, cep telefonu kullanımı ve ışıklı-sesli uyarı işareti (çakar) denetimleri yapıldı.

Denetimlerde toplam 22 bin 211 araç ve sürücü sorgulanırken, çeşitli eksiklikleri tespit edilen 1.135 araç ve sürücüsüne yasal işlem uygulandı. - ARTVİN