Artvin'de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin 21 tarihi sikke çıktı - Haberler

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Artvin'de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin 21 tarihi sikke çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin 21 tarihi sikke çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde Arhavi-Hopa karayolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 21 sikke ve obje ele geçirildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Arhavi-Hopa karayolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 21 sikke ve obje ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ile Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince Arhavi-Hopa karayolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler, otobüste yolcu olarak bulunan H.A.'nın (58), üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin 21 sikke ve obje ele geçirdi. Ele geçirilen sikke ve objelerin tarihi eser vasfının tespiti amacıyla Artvin İl Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli H.A adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Bizans, Artvin, 3. Sayfa, Haberler

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