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Artvin'de Dolmuş Minibüsünün Tıra Çarpması Sonucu 12 Yaralı

Artvin'de Dolmuş Minibüsünün Tıra Çarpması Sonucu 12 Yaralı
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Artvin'in Hopa ilçesinde bir dolmuş minibüs, park halindeki tıra çarparak kaza yaptı; 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde yolcu dolu dolmuş minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza ilçenin Yanmış Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. yönetimindeki 08 D 5020 plakalı dolmuş minibüs, bilinmeyen bir nedenle park halindeki 08 ABP 684 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun sürücüsü Y.K. ve 11 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Kazanın anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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