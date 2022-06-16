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Artvin'de doğalgaz yangını tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de doğalgaz yangını tatbikatı

2 yıl önce Doğalgazla tanışan Artvin'de İtfaiye ekipleri ve Doğalgaz Firması çalışanları, doğalgaza yangınlarına müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

2 yıl önce Doğalgazla tanışan Artvin'de İtfaiye ekipleri ve Doğalgaz Firması çalışanları, doğalgaza yangınlarına müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

2 yıl önce doğalgazla tanışan Artvin'de doğalgaz kaynaklı oluşabilecek yangın ve patlamalarda can ve mal güvenliği koruma amacıyla Doğalgaz Firması tarafından İtfaiye ekipleri ve doğalgaz firması çalışanlarına, doğalgaz şebekesinde ve tesislerinde çıkan kontrolsüz gaz çıkışlarına, doğalgaz yangınlarına müdahale teknikleri eğitimi verildi.

Teorik eğitimin ardından Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde doğalgaz servis kutusunda meydana gelen yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim ardından açıklamalarda bulunan İtfaiye Müdürü Ercan Cebeci "Şehrimiz doğalgazla yeni tanıştı. Bizlerde olası doğalgaz yangınlarında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği korumak amacıyla doğalgaz yangınlarına müdahaleler teknikleri konusunda doğalgaz firmasıyla birlikte teorik ve pratik eğitim gerçekleştirdik. Eğitimimiz gayet verimli geçti. İtfaiyemizi geliştirme adına eğitimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Artvin 3. Sayfa Haberler

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