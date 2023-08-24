Artvin'de Çoruh Nehri'ne düşen araçtan sağ çıktılar

Artvin'de seyir halindeki bir aracın Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Artvin'de seyir halindeki bir aracın Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Güllü yönetiminde ki 08 AAS 452 plakalı otomobil, merkeze bağlı Aşağı Şehitlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Çoruh Nehri'ne düştü.

Kaza anını balkondan gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü ve sürücünün eşi Fatma Güllü yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar, halat yardımıyla nehre inerek yardım bekleyen çifti nehirden çıkardı.

Yaralı çift, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ARTVİN