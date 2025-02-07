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Artvin'de Çığ Panik Yarattı

Artvin'de Çığ Panik Yarattı
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde meydana gelen çığ felaketi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Dağlık alandan köye doğru ilerleyen çığ, köyde paniğe yol açtı fakat can ve mal kaybı yaşanmadı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde ormanlık alandan gelen çığ paniğe yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şavşat'ın dağlık ve ormanlık bölgesinde meydana gelen çığ, Aşağı Koyunlu köyüne doğru ilerlemeye başladı. Yamaçtan kopan büyük kütle, kısa sürede köy merkezine kadar ulaştı. Çığ felaketini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde çığın gelme anı ve köy sakinlerin yaşadığı panik yer alırken, olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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