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Artvin'de çığ altında hayatını kaybeden diğer sporcuların kimlikleri belli oldu

3. Sayfa Haberleri

Artvin'de çığ altında hayatını kaybeden diğer sporcuların kimlikleri belli oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan çığ sonrası hayatını kaybeden dağcılardan kimliği belirlenen Erzurumlu Mustafa Tekin ardından diğer hayatını kaybeden ise Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak olduğu öğrenildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan çığ sonrası hayatını kaybeden dağcılardan kimliği belirlenen Erzurumlu Mustafa Tekin ardından diğer hayatını kaybeden ise Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak olduğu öğrenildi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin yaptığı yazılı açıklama şunları söyledi, "Aralarında "Doğadaki İnsan" programının sunucusu Serdar Kılıç'ın da bulunduğu Erzurumlu Dağcılık Kulübü üyeleri İlçemiz Yaylalar Köyü'nde dağ kayağı yapmak için tırmandıkları sırada üzerlerine çığ düştü. Çığ altında kalarak Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak'ın hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendik.

Çığ'dan kurtulan Serdar Kılıç ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Çığ altında kalarak vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Tekin Serdar Kılıç Yusufeli Artvin 3. Sayfa Haberler

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