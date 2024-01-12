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Artvin'de Çatıdan Düşmekten Son Anda Kurtuldu

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Artvin'in Hopa ilçesinde bir kişi, çıktığı çatıdan dengesini kaybedip düşerken son anda oluklarda asılı kaldı. Korku dolu anlar yaşayan adamın imdadına itfaiye ekipler koştu.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir kişi, çıktığı çatıdan dengesini kaybedip düşerken son anda oluklarda asılı kaldı. Korku dolu anlar yaşayan adamın imdadına itfaiye ekipler koştu.

Edinilen bilgiye göre, Sundura Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İshak Ş. isimli vatandaş kendi evininde bulunduğu 6 katlı binanın çatısına çıkarak güneş panelini temizlemek istedi. Havanın yağmurlu olması nedeniyle bir anda dengesini kaybeden İshak Ş., kayarak çatının ucunda bulunan oluklara tutundu. Düşmekten son anda kurtulan adamı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla çatının ucunda mahsur kalan adamı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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