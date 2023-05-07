Artvin'de boğa protokol tribününe daldı: Panik anları kamerada

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde rakibini bekleyen boğa protokol tribününe daldı. İlginç görüntülerin yaşandığı olayda bir kişi yaralandı.

Artvin'in Murgul İlçesi Osmanlı köyünde bu yıl 30'uncu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde arenaya çıkan boğa rakibini beklerken protokol tribününe daldı.

Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve davetlilerin yer aldığı protokol tribününde 2 metre yüksekliğinde bulunan duvarından atlayan boğa, tribünü bir birine kattı.

Konuklar boğayı görünce kaçışmaya başladı. Bir kişinin yaralandığı olayda, boğa atladığı duvardan tekrar arenaya indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.