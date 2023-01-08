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Artvin'de aniden bastıran kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

3. Sayfa Haberleri

Artvin'de aniden bastıran kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Artvin'in Hopa İlçesi cankurtaran mevkide akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.

Artvin'in Hopa İlçesi cankurtaran mevkide akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Yoldan çıkar araçları vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarırken, kayan araçlar kazaya neden oldu.

Artvin'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kazalara neden oldu. Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran mevkide etkili olan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, yardımına vatandaşlar koştu. Bazı sürücüler ise kaza yaptı, yoldan çıkan bir kamyonet iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Yine aynı bölgede karşı yönden gelen iki araç duramayınca kazaya neden oldular. Kimsenin yaralanmadığı kazalarda maddi hasar meydana geldi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Artvin 3. Sayfa Haberler

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