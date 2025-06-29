Artvin'de Ahırın Çökmesi Sonucu 33 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Artvin'de Ahırın Çökmesi Sonucu 33 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
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Artvin'in Borçka ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 33 büyükbaş hayvan mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle 30 hayvan sağ olarak, 3 hayvan ise yaralı bir şekilde kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde iki katlı ahır çöktü, içinde bulunan 33 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Klaskur Küçük Yayla'da büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 69 yaşındaki Ahmet Çelik'e ait 2 katlı ahşap ahırda çökme meydana geldi. Yapının çökmesi sonucu toplam 33 büyükbaş hayvan enkaz altında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu 30 büyükbaş yavru hayvan sağ olarak, 3 büyükbaş yetişkin hayvan ise yaralı şekilde kurtarıldı.

Yaralı hayvanların tedavisi ve maddi zarar tespitinin yapılması amacıyla bölgeye Borçka İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları tamamlanırken, sağ ve yaralı olarak kurtarılan tüm büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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