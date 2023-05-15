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Artvin'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Artvin'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Artvin'in Hopa ilçesinde freni patlayan tır, önce önündeki araçlara çarptı, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Artvin'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde freni patlayan tır, önce önündeki araçlara çarptı, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün 12.00 sıralarında Hopa ilçesi Çavuşlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran plakalı tır sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ilk önce önündeki araçlara çarptı daha sonra yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası karayolu araç trafiğine kapanırken uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücü aracının fireni patladığını ifade ederken, 3 aracın karıştığı kazada D.Ö., H.Y., M.Y., yaralandı.

Durumlar iyi olduğu öğrenilen yaralılar 112 sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa

Tragger Artvin Hopa 3. Sayfa Haberler

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