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Artvin'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Artvin'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Artvin'in Hopa ilçesinde freni patlayan tır, önce önündeki araçlara çarptı, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde freni patlayan tır, önce önündeki araçlara çarptı, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün 12.00 sıralarında Hopa'nın Çavuşlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran plakalı tırın sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ilk önce önündeki araçlara çarptı, daha sonra yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası karayolu araç trafiğine kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücü, aracın freninin patladığını ifade ederken, 3 aracın karıştığı kazada D.Ö., H.Y. ve M.Y. yaralandı.

Durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Artvin İran 3. Sayfa Haberler

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