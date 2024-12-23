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Artvin-Ardahan Karayolunda Heyelan: Ulaşım Kapandı

Artvin-Ardahan Karayolunda Heyelan: Ulaşım Kapandı
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Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresinde meydana gelen heyelan, dev kaya ve toprak parçalarının yola düşmesine sebep oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yol iki saatlik temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Artvin- Ardahan karayolunun 22. kilometresinde heyelan meydana geldi. Dev kaya ve toprak parçaları karayoluna düştü, trafik ulaşıma kapandı.

Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresindeki gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay bölgedeki ulaşımı aksattı. Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Güvenlik önlemleri altında başlatılan temizlik çalışmaları, yaklaşık iki saatlik yoğun çabanın ardından tamamlandı. Çalışmaların ardından yol, ekiplerin kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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