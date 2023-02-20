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Artvin-Ardahan karayolunda bir heyelan daha

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Artvin-Ardahan karayolunda bir heyelan daha

Artvin-Ardahan karayolu 39. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Artvin- Ardahan karayolu 39. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan Artvin-Ardahan karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi. Şavşat'ın Pınarlı köyü mevkiinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kayanlar karayoluna düştü. Karayolu çift taraflı araç trafiğine kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelanda şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sonrası yolun yeniden araç trafiğine açılması bekleniyor. Karayolunun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Üç gün arayla aynı noktada 2'nci heyelan

Artvin-Ardahan karayolu 38. kilometresinde 17 Şubat Cuma günü bir heyelan daha meydana gelmiş, karayolu bir kez daha ulaşıma kapanmıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda ulaşıma açılan karayolunda 3 gün sonra 1 kilometre ileride bir heyelan daha meydana geldi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ardahan Şavşat 3. Sayfa Haberler

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