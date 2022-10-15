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Artvin 3. sayfa haberleri: Artvin'de yamaçtan bulunan tehlikeli kayalar düşürüldü

3. Sayfa Haberleri

Artvin 3. sayfa haberleri: Artvin'de yamaçtan bulunan tehlikeli kayalar düşürüldü

Artvin habere göre Artvin'de bulunan dünyanın en büyük Atatürk heykeline giden yol üzerinde yamaçlarda bulunan askıda kalan kayalar endüstriyel dağcılar tarafından düşürülüyor.

Artvin'de bulunan dünyanın en büyük Atatürk heykeline giden yol üzerinde yamaçlarda bulunan askıda kalan kayalar endüstriyel dağcılar tarafından düşürülüyor.

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline giden yolda riskli ve askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar aracılığı ile çalışma başlatıldı. Halatlarla tırmanan dağcılar, her yıl binlerce turistin ziyaret için geldiği Atatepe'nin yol güvenliğini sağlamak için yamaç kenarında tehlikeli duran kayaları kontrollü bir şekilde düşürdü. Çalışmanın bir süre devam edeceği bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Artvin 3. Sayfa Haberler

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