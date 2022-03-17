'KIRAÇ' sayesinde artık her olay anında çözümlenecek

BURSA Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, artık olaylarda keşifleri yerinde delile dönüştüren Kriminal İnceleme Aracı ile daha hızlı çözüme kavuşturacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, 'delile olan güven devlete olan güvendir' anlayışından hareketle Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne Kriminal İnceleme Aracı teslim etti. Kısaca adı KIRAÇ olan bu araç, yerli ve milli imkanlarla oluşturulmuş bir mobil laboratuvar ve olay yeri inceleme şube gibi hizmet veriyor. Olay yerine götürülen Kriminal İnceleme Aracında birçok delili, kimyasal ve fiziki incelemeden dakikalar içinde geçirilebiliyor ve failin kimliği olay yerinde tespit edilebiliyor. Olay yerinde tespit edilen parmak izi, araçtaki son teknoloji cihazlarda hızlıca geliştirilip sistemde taranarak sahibiyle eşleşmesi dakikalar içinde sağlanıyor. Böylelikle Olay Yeri İnceleme ekipleri daha suç mahallinden ayrılmadan ilgili birimlere suçluyla ilgili somut bilgiler sunuyor.

Teslim esnasında ise, KIRAÇ kullanarak bir cinayet senaryosunu canlandırıldı. İşlenen suçtan geriye kalan ipuçlarının toplanışı, uzmanların olay yeri şeridinin nasıl çekileceğinden delillerin nasıl numaralandırılacağına kadar pek çok bilgiyi göstererek anlatıldı. En sonunda KIRAÇ içerisinde bulunan dron vasıtasıyla elde edilen delillerden alınan parmak izin KIRAÇ'ta işleme tabii tutuldu. Geliştirilen parmak izi veri sistemindeki kayıtlarla eşleştirildi. Katil zanlısının kimliği ortaya çıkarıldı.

Kriminal Daire Başkanlığı KIRAÇ'ın yanı sıra Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün kullanması için Bursa Merkez Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Grup Amirliklerine toplamda 6 adet Dizaynlı Olay Yeri İnceleme aracı da teslim etti. Bu araçlar da il genelinde yaşanabilecek afetler ya da suç mahallerinde delil ve kimlik tespiti çalışmalarının hızlanmasında büyük rol oynayacak.