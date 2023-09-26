Artan köy yangınlarının ardından köylüler, yangın söndürme tatbikatı yaptı

Kastamonu'da son aylarda köylerdeki artan yangınlar sebebiyle köylüler, yangın söndürme tatbikatı yapıp eğitim aldı.

Kastamonu'da son aylarda köylerdeki ev yangınları devam ediyor. Köy yangınlarının artış göstermesi üzerine bazı köylerde, çıkması muhtemel yangınlara karşı tedbir almaya başlanı. Bu çerçevede Küre ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan vatandaşlar, yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) de destek verdiği yangın söndürme tatbikatında vatandaşlar, köy merkezinde bulunan yangın söndürme vanasının nasıl kullanıldığını öğrendi.

Teorik eğitimin ardından vatandaşlara yangın söndürme hortumuyla ateşe nasıl müdahale edileceği anlatıldı. Uygulamalı eğitimin ardından vatandaşlara tatbikat yaptırıldı. Tatbikatta senaryo gereği köyde çıkan yangına vatandaşlar müdahalede bulundu. Vatandaşlar, kısa sürede yangına müdahale bulunarak ateşi söndürdü.

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan Küre Çatak köyü muhtarı Abdulkerim Güler, son zamanlarda köylerde çıkan yangınlar sebebiyle yangına hazırlıklı olmak istediklerini belirterek, bu çerçevede de Kastamonu UMKE ekiplerinin desteğiyle yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları tatbikat ile ayrıca köy yangın vanaları ile yangın hortumlarını da bir nevi test ettiklerini söyleyen Güler, "Tatbikatta köylülerimizin yangın anında görev dağılımını sağlamak ve farkındalık oluşturmak için bu tatbikatı yaptık. Yaptığımız tatbikat ile kendi eksikliklerimizi gördük. Teçhizatlarınınız eksiklerini tespit ettik. İnşallah bu eksikliklerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca yaptığımız tatbikat ile el becerisi kazandık, yangına hızlı bir şekilde müdahalede bulunmasını öğrendik. Köylülerimiz, kadını erkeği 7'den 70'e tamamı eksiksiz olarak tatbikata katıldı. Hem köylülerimize hem de bizleri yalnız bırakmayan ve verdikleri eğitim ile aydınlatan Kastamonu UMKE ekiplerine katılımından ve desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KASTAMONU