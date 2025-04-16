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Arsuz'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kadın Korkudan Sokağa Çıkamıyor

Arsuz'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kadın Korkudan Sokağa Çıkamıyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Zekiye Atmış, bacağından yaralandı. Saldırı sonrası yaşadığı korku nedeniyle evinden çıkamayan Atmış'ın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Zekiye Atmış, yaşadığı korku dolu anlar sonrası korkusundan sokağa çıkamıyor. Bacağından yaralanan Atmış'ın köpeklerin saldırısına uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Zekiye Atmış, 11 Nisan günü akşam saatlerinde işten eve dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtulan kadın, bacağından yaralandı. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen Atmış, sokağa çıkmaya korkusundan evinin balkonundan dışarıyı izliyor. Köpeklerin saldırısından yaralanan Atmış'ın yaşadığı korku dolu anlar ve köpek sürüsüyse güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bu saldırıdan dolayı sokağa çıkamıyorum ve balkondan dışarıyı izliyorum"

Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını belirten Zekiye Atmış, "Doğu Park Sitesi'nden çıkarken, saat 18.00'de iş çıkışında yolda yürürken hiç görmediğim bir şekilde 3 köpeğin saldırısına uğradım. Onları görmedim ve nerede olduklarının bile farkında olmadan hemen iki bacağıma saldırdılar. Köpekler pantolonumu paramparça yaptılar ve yere düşürdüler beni. Ben de canımı kurtarabilmek için bağırdım ve insanların sayesinde canımdan olmadım. Baldırımdan ve dizüstünden ısırdı. Bu saldırıdan dolayı sokağa çıkamıyorum ve balkondan dışarıyı izliyorum. Yarın bir gün işe başlayacağım zaman nasıl gideceğimi şimdiden düşünüyorum. Pantolonumu hemen üstümden çıkarttılar onu görmemem için çöpe attılar. Ben de bir yan etki yaptığı için şimdiye kadar toparlanamıyorum, uykularımda bile o korkuyu hissediyorum. İki omuzdan ve dün 2 tane de bacağımdan serum yedim, tedaviler devam ediyor" dedi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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