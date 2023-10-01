Arsuz'da İş İnsanı Babasını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Mehmet Ali Sağır, tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Aysel Sağır'ı ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Sağır, iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı. Anne ve babasını bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sağır, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.