Arsuz'da evinin balkonundan düşen kadının kocası tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç'ta evinin balkonundan aşağı düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının kocası, cinayet şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Karaağaç Şarkonak Mahallesinde önce tartışma ve ardından çığlık sesi duyan vatandaşlar olay yerine gittiklerinde balkondan düştüğü düşünülen yaralı kadınla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 2 çocuk annesi Nazlı Karakoyun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası soruşturma başlatan Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakoyun'un kocası U. Karakoyun'u gözaltına aldı. Savcılığa sevk ettiler U. Karakoyun cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY