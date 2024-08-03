Arsuz'da Denizde Boğulma Tehlikesi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Olay, Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 3 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY