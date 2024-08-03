Arsuz'da denizde boğulan 2 kişinin kimlikleri belli oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulan 2 kişinin kimlikleri belli olurken, 3 kişinin hastanede tedavileri sürüyor.

Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 5 kişiden 2'si hayatını kaybetmiş, 3 kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti. Ambulansarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişi tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybedenlerin Hamit Süner ve Asi Koşar isimli vatandaşlar olduğu belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Tezcan S., Gülay D. ve Mehmet D.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - HATAY