Arsuz'da Avrupa Spor Haftası Kapsamında Bisiklet Turu Düzenlendi

Arsuz'da Avrupa Spor Haftası Kapsamında Bisiklet Turu Düzenlendi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bisiklet turuna vatandaşlarının yoğun ilgisi oldu. Etkinlikte sağlıklı yaşam ve sporun önemi vurgulandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen bisiklet turuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Arsuz ilçesinde 22 Eylül -30 Eylül Avrupa Spor Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turuna Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu ve her yaş gurubundan vatandaş katıldı. Etkinlikte hem sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi hem de sporun toplumda teşvik edilmesi hedeflendi.

Kaymakam Eroğlu, vatandaşlar ve çocuklarla birlikte pedal çevirerek spora destek verdi ve bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasının değerli olduğunu dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
