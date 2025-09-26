Arsuz'da Avrupa Spor Haftası Kapsamında Bisiklet Turu Düzenlendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen bisiklet turuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Arsuz ilçesinde 22 Eylül -30 Eylül Avrupa Spor Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turuna Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu ve her yaş gurubundan vatandaş katıldı. Etkinlikte hem sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi hem de sporun toplumda teşvik edilmesi hedeflendi.

Kaymakam Eroğlu, vatandaşlar ve çocuklarla birlikte pedal çevirerek spora destek verdi ve bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasının değerli olduğunu dile getirdi. - HATAY