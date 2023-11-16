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Arsuz'da 10 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Y.C. isimli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.