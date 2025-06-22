Arpaçay'da Traktör Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Arpaçay'da Traktör Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Arpaçay'da traktör şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi. İ. B.'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza da sürücü İ.B. ile yanında bulunan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yarlılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yarlılar daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 1'nin kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.