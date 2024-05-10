Arpaçay'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Arpaçay'da hayvan otlatma meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Olay Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kümbet köyünde meydana geldi. Tarlada hayvan otlatma meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Ö.B. vücuduna isabet eden mermi ile olay yerinde hayatını kaybederken, V.M.A. ile F.B.'de yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 1 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS