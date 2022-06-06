Arpa ve buğdaylar yangında küle döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arpa ve buğdaylar yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Arpa ve buğdaylar yangında küle döndü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen tarla yangınında arpa ve buğdaylar küle döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen tarla yangınında arpa ve buğdaylar küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Tekağaç Köyünün Yazıyalankoz Mezrasında bulunan ekili alanda yangın meydana geldi. Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Köylüler ile daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. 15 Dönümlük alanda meydana gelen yangında arpa ve buğdaylar küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title