Arpa tarlasında çıkan yangın korkuttu - Haberler

Arpa tarlasında çıkan yangın korkuttu Adıyaman'da, arpa ekili tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu. Adıyaman'da, arpa ekili tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yazlık Köyü (Kerdiz) yakınlarında bulunan arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etti. Köylülerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülürken olayda yaklaşık 10 dönümlük alanda bulunan arpalar küle döndü. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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