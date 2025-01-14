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Arnavutluk'ta Türk Vatandaşı Bilgisayar Dolandırıcılığından Tutuklandı

Arnavutluk'ta Türk Vatandaşı Bilgisayar Dolandırıcılığından Tutuklandı
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Arnavutluk'un Tiran şehrinde, bilgisayar dolandırıcılığı ve yasadışı finansal işlemler yaptığı iddia edilen Türk vatandaşı Ferhat Karakuş tutuklandı. Karakuş'un sahte alışverişler yaparak en az 1 milyon euro değerinde yasadışı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Arnavutluk'ta bilgisayar dolandırıcılığı ve yasadışı finansal işlemler gerçekleştirdiği iddia edilen Türk vatandaşı Ferhat Karakuş polis tarafından tutuklandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bilgisayar dolandırıcılığı ve yasadışı finansal işlemler gerçekleştirdiği iddia edilen 41 yaşındaki Türk vatandaşı Ferhat Karakuş polis tarafından tutuklandı. Tiran Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karakuş'un ticari varlıklarını kullanarak Arnavutluk'ta bulunmayan bir diğer kişiye ait banka kartıyla en az 1 milyon euro yasadışı işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Sahte alışverişler yapıldı

Soruşturma, uluslararası bir finans kuruluşu olan MasterCard'ın bir Arnavut vatandaşının hesabında 50 bin euronun üzerinde çok sayıda şüpheli işlem tespit etmesiyle başladı. Bu durumun polise bildirilmesinin ardından başlatılan takip sonucunda Karakuş'un söz konusu Arnavut vatandaşının banka kartını ele geçirerek, kendi iş yerlerinde sahte alışverişler yaptığı ortaya çıktı. İşlemlerin bu yöntemle meşru görünmesini sağlamaya çalıştığı anlaşıldı.

Polis, bazı işlemlerin gerçekleştirildiği sırada kart sahibinin Arnavutluk'ta olmadığını tespit etti. Kart sahibi, işlemlerle ilgili bilgisinin olmadığını iddia ederken polis, Karakuş ile kart sahibi arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, söz konusu dolandırıcılık planına Arnavutluk dışında karışmış olabilecek diğer kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Polis, vatandaşları kişisel ve finansal bilgilerini koruma konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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