Arnavutluk'ta Türk bayrağına çirkin saldırıSaldırgan polis tarafından gözaltına alındı - Arnavutluk'ta Türk bayrağına çirkin saldırı Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı Arnavutluk'un Dıraç kentinde sahildeki gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını indirerek denize atan şahıs gözaltına alındı. - Arnavutluk'ta Türk bayrağına çirkin saldırı Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı TİRAN - Arnavutluk'un Dıraç kentinde sahildeki gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını indirerek denize atan şahıs gözaltına alındı. Arnavutluk'ta Türk bayrağına çirkin saldırı düzenlendi. Dıraç kentine bağlı Gjiri i Lalzit Plajı'ndaki gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını indiren şahıs bayrağı denize attı. Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Dıraç polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 48 yaşındaki Ş.S. isimli şahsın saklandığı evinde tespit edilerek gözaltına alındığı aktarılarak, Dıraç Savcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kamu düzeni ve huzuru bozma" suçlarından yargılanacağı bildirildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Malik Hasa 3. Sayfa Güncel Haberler

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