Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutluk'ta televizyon kanalına silahlı saldırı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Arnavutluk'ta televizyon kanalına silahlı saldırı: 1 ölü

Balkanların en çok izlenen televizyon kanallarından Arnavutluk'taki Top Channel televizyon binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Balkanların en çok izlenen televizyon kanallarından Arnavutluk'taki Top Channel televizyon binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yayın yapan Top Channel kanalının bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi. Canlı yayın sırasında düzenlenen saldırıda, 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırganların kanalda yayınlanan "Biri Bizi Gözetliyor" programını hedef aldığı belirtilirken, saldırıya ait silah sesleri canlı yayında duyuldu.

Polis, saldırının ardından saldırganların kullandığı aracın yakındaki bir otoyolda yakılmış halde bulunduğunu açıkladı. İşkodra'dan çalındığı belirlenen aracın içerisinden iki adet Kalaşnikof tipi silah çıktı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, saldırganlara ulaşmaya çalışıyor.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Başbakan Edi Rama, Top Channel binasına otomatik silahla yapılan saldırıyı kınadı. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tiran 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title