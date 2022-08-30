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İçişleri Bakanlığı: Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanlığı: Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade...

İçişleri Bakanlığı: Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı.

İçişleri Bakanlığı : Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Türkiye Thodex Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler

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