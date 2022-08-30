Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanlığı: Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade... - Haberler

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