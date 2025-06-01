Arnavutköy Mezarlığında Bebek Cesedi Bulundu

Arnavutköy Mezarlığında Bebek Cesedi Bulundu
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir mezarlıkta, güvenlik görevlisi tarafından fark edilen 3-6 aylık bir erkek bebeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arnavutköy'de mezarlıkta bebek cesedi bulundu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi.

Olay, Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisi Mesut Durmuş, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Görevli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri, yerde yüzüstü yatar halde bulunan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Üzerinde kıyafet bulunan ve vücudunda kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir de battaniye bulundu. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden bebeğin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - 3.Sayfa
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