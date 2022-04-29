Arnavutköy Kaymakamı, uygulamada sürücüleri tek tek uyardı

İSTANBUL - Arnavutköy Kaymakamı Dr. H. Nail Anlar, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede gerçekleştirilen uygulamaya katılarak, yola çıkacak sürücüleri emniyet kemeri konusunda tek tek uyardı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini artırarak yola çıkacak olan vatandaşlara uyarılarda bulundu. İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. H. Nail Anlar, denetimlere katılarak sürücüleri tek tek emniyet kemerinin öneminden bahsederek uyarılarda bulundu. Denetimlerde uyarılan sürücülere ve yanında bulunan yolculara tek tek broşürler dağıtıldı.

"Yola çıkacak vatandaşlarımız kesinlikle kemer konusunda dikkatli olsunlar"

Yapılan denetimler ile ilgili vatandaşlara seslenen İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. H. Nail Anlar, "Bugün 81 ilimizde eş zamanlı olarak emniyet kemerinin farkındalığını anlatmak amacı ile yürütülen proje kapsamında Arnavutköy ilçemizde de denetimler yapıyoruz. Vatandaşlarımız ile gerekli broşürlerimizi dağıtıp uyarılarda bulunduk. Sürücülerimizin genellikle emniyet kemeri takılması hususunda uyumlu olduklarını gözlemledik. Bütün sürücülerimizin bayramını tebrik ederken yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmasını muhakkak emniyet kemeri kullanmalarını rica ediyoruz. Hızdan kaçarak kurallara uyulan bir bayram diliyorum" dedi.